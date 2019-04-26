Политика
Ким Чен Ын возложил венок к мемориалу во ВладивостокеРИА Новости вчера в 22:18
Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к подводной лодке С-56 мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке. На венке - красные ленты с надписями: "Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину" и "Ким Чен Ын". У мемориала был выстроен почетный караул Росгвардии.
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После окончания дождя Ким Чен Ын почтил память погибших героев ВОВ во Владивостоке
PrimaMedia.ruвчера в 23:23
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