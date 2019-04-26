Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во ВладивостокеРБК 22:48

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.

Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

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