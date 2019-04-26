Политика

Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во ВладивостокеРБК вчера в 22:48

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
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Ким Чен Ын возложил венок к мемориалу во Владивостоке

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Ким Чен Ын возложил венок к мемориалу во Владивостоке

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Ким Чен Ын возложил венок к мемориалу во Владивостоке

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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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