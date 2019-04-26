Политика

Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДРКоммерсантъ 01:35

Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину. Как сообщает ТАСС, он прошел к поезду после прощальной церемонии на привокзальной площади. Лидер Северной Кореи приехал в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.
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Поезд Ким Чен Ына отправился из Владивостока обратно в КНДР

ТАСС01:51

Ким Чен Ын на бронепоезде отбыл из Владивостока

RT на русском01:32

Ким Чен Ын под «Катюшу» покинул Владивосток на бронепоезде

Газета.Ru01:39

Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР

Коммерсантъ01:35

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своём бронепоезде отправился из Владивостока обратно в КНДР

Эхо Москвы01:45

Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР

РБК01:51

Владивосток может выдохнуть: Ким Чен Ын уехал

Primpress.ru01:55
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Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Обновлено в 01:57
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Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током

Компания Apple объявила в четверг об отзыве произведенных ею адаптеров, которые предназначаются для сетевых розеток, сообщает ТАСС.
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Происшествия

В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Коалиция признала гибель тысячи мирных жителей в Сирии

Коалиция США подтвердила гибель более 1000 мирных жителей в ходе операций в Сирии и Ираке.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество

«Конкорд» выплатил более 2 млн рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах

Поставщик питания «Конкорд» заплатил более 2 млн руб. штрафа после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы, рассказала в эфире «Эха Москвы» глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Врач-нарколог с пациентом могут получить 15 лет колонии за «закладки»

Обновлено в 01:47
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Трамп ответил на вопрос о возможных связях между Клинтон и Украиной

Американское министерство юстиции хотело бы получить сведения о предположительных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сказал в четверг, 25 апреля, американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 22:36
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Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Финансы

Центробанк опустит ключевую ставку

Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпустил доклад, согласно которому Центральный Банк России может снизить главную ставку в стране до 6,25%.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
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Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

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Гаджеты

Квартальная прибыль Intel снизилась на 11% — до $4 млрд

Чистая прибыль компании Intel в I квартале 2019 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $4 млрд против $4,5 годом ранее, отмечается в отчётности компании по US GAAP.
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Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

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Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В Башкирии увеличилось число детей, пострадавших от газа в школе

Обновлено вчера в 07:34
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В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

Обновлено в 02:11
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
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Украина остановила транзит российской нефти

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Взрыв произошел на заводе по производству стали в Уэльсе

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Политика

С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы

По словам Дэвида Бернхардта, американского министра внутренних дел, ситуацию с добычей на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп, осложнило мартовское решение федерального окружного суда на Аляске, признавшее незаконным указ главы Штатов о снятии запрета с добычи.
Обновлено вчера в 21:49
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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