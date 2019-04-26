Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДРКоммерсантъ 01:35

Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину. Как сообщает ТАСС, он прошел к поезду после прощальной церемонии на привокзальной площади. Лидер Северной Кореи приехал в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР

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