Политика
Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДРКоммерсантъ 01:35
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину. Как сообщает ТАСС, он прошел к поезду после прощальной церемонии на привокзальной площади. Лидер Северной Кореи приехал в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Обновлено в 01:57
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Гаджеты
Apple отзывает свои адаптеры из-за риска удара током
Компания Apple объявила в четверг об отзыве произведенных ею адаптеров, которые предназначаются для сетевых розеток, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика
Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Коалиция признала гибель тысячи мирных жителей в Сирии
Коалиция США подтвердила гибель более 1000 мирных жителей в ходе операций в Сирии и Ираке.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Общество
«Конкорд» выплатил более 2 млн рублей штрафа после вспышки дизентерии в московских школах
Поставщик питания «Конкорд» заплатил более 2 млн руб. штрафа после эпидемии дизентерии в школах и детских садах Москвы, рассказала в эфире «Эха Москвы» глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Трамп ответил на вопрос о возможных связях между Клинтон и Украиной
Американское министерство юстиции хотело бы получить сведения о предположительных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сказал в четверг, 25 апреля, американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Финансы
Центробанк опустит ключевую ставку
Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН выпустил доклад, согласно которому Центральный Банк России может снизить главную ставку в стране до 6,25%.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Гаджеты
Квартальная прибыль Intel снизилась на 11% — до $4 млрд
Чистая прибыль компании Intel в I квартале 2019 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $4 млрд против $4,5 годом ранее, отмечается в отчётности компании по US GAAP.
Обновлено в 01:08
Хоккей
Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»
Обновлено в 00:40
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Обновлено в 01:43
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В Башкирии увеличилось число детей, пострадавших от газа в школе
Обновлено вчера в 07:34
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено вчера в 09:18
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Взрыв произошел на заводе по производству стали в Уэльсе
Обновлено в 00:27
Политика
С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы
По словам Дэвида Бернхардта, американского министра внутренних дел, ситуацию с добычей на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп, осложнило мартовское решение федерального окружного суда на Аляске, признавшее незаконным указ главы Штатов о снятии запрета с добычи.
Обновлено вчера в 21:49