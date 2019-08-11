Армия и оружие

Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»Lenta.ru 21:48

2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта. До этого Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо.
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