Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»Lenta.ru 21:48
2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта. До этого Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено в 19:17
Наука
Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
Обновлено 07 августа в 03:25
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, пишет ТАСС.
Обновлено в 18:43
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено в 13:46
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено вчера в 04:43
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Общество
МВД РФ сообщает об оттоке участников акции протеста в Москве
Обновлено в 08:24
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено в 12:54
Политика
Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена
Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в адекватности претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена.
Обновлено в 20:29
Единоборства
Россиянин Кунченко потерпел первое поражение на турнире UFC Fight Night 156
Обновлено в 22:10
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Авто
Renault представил «формульный» фургон Renault Trafic
Автогигант из Франции произвел особую версию фургона Renault Trafic Formula Edition.
Обновлено в 07:47
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 15:09
Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину
Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса.
Обновлено в 17:02
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты
После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Кино
Сергей Безруков рассказал о съемках спортивной драмы «Мистер Нокаут»
Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал в Инстагараме о съемках спортивной драмы с рабочим названием "Мистер Нокаут".
Обновлено в 10:31
Экономика
В Южной Осетии развивается малый и средний бизнес
В первом полугодии 2019 года в Южной Осетии, в сравнии с последним полугодием 2018 года, увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также возросли налоговые поступления бизнеса в государственную казну республики.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Паулина Андреева вслед за Собчак собралась под венец
Обновлено в 22:32
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено в 18:11
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33