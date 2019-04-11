Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДРРБК вчера в 22:26
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
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Ким Чен Ын пригрозил странам, использующим санкции для давления на КНДР
Московский Комсомолецвчера в 19:33
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
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Происшествия
После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
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Здоровье
Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти
Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.
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Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана доставили на допрос в Москву
Главу Дербентского района увезли в Москву, где оформили задержание по ст. 91 УПК РФ на 2-е суток.
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Шоу-бизнес
Мама Марии Куликовой ушла из больницы перед смертью
Актриса Мария Куликова в свое время пережила серьезную трагедию – у нее умерла мама.
Обновлено в 03:00
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Общество
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 250 площадках
Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:03
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Музыка
Боярский хочет, чтобы гимн «Зенита» написал Шнур
Обновлено в 00:39
Здоровье
Как волгоградцы могут победить неприятный запах изо рта
Плохой запах изо рта может стать причиной неуверенности в себе у волгоградцев. Как можно решить эту проблему, читайте в нашем материале.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:09
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу города Иркутска
11.04.2019 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил исковое заявление в суд на Думу города Иркутска.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Обновлено вчера в 08:30
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Технологии
В VK Coin приняли участие больше 4 млн пользователей ВКонтакте
ВКонтакте поделилась первыми итогами работы сервиса VK Coin на платформе VK Apps, который был запущен 1 апреля, а также анонсировала новые функции.
Обновлено 08 апреля в 05:42
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Facebook заблокировал страницу правнука Муссолини Гая Юлия Цезаря
Facebook заблокировал страницу пользователя Гая Юлия Цезаря Муссолини, который приходится правнуком дуче, сообщает ANSA.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Авто
Subaru анонсировал новый Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
66 тысяч рублей: в России назвали размер зарплаты для достойной жизни
Россияне считают достойным ежемесячный доход (заработную плату) почти 66 тысяч рублей, нормальный для жизни в Москве - 100 тысяч.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Рогозин рассказал о пользе анонимных звонков для «Роскосмоса»
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в компании стали чаще получать анонимные звонки об ошибках на производстве.
Обновлено в 03:04
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Космос
ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»
ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено вчера в 21:03