Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДРРБК вчера в 22:26
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
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Ким Чен Ын пригрозил странам, использующим санкции для давления на КНДР
Московский Комсомолецвчера в 19:33
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Здоровье
В Греции появился на свет ребенок от трех родителей
Обновлено в 07:41
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Единоборства
Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор сломал ногу
Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор рассказал, что сломал ступню за три недели до боя с Хабибом Нурмагомедовым, который 6 октября 2018 года завершился досрочной победой россиянина.
Обновлено в 04:41
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Следствие объяснило просьбу перевести Калви под домашний арест
Следствие объяснило ходатайство о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест устойчивыми социальными связями фигуранта в Москве, а также его инвестиционной и благотворительной деятельностью в России.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила о отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Здоровье
Врач белгородской больницы вымогал деньги за операцию
Разговор проходит на лестничной площадке в больнице. Инцидент произошёл три года назад в детской областной клинической больнице Белгорода.
Обновлено в 03:38
Общество
Дарья Валитова обратилась к СМИ через Instagram
Дарья Валитова решила обратиться к журналистам через Instagram.
Обновлено в 07:14
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Общество
Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк
В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.
Обновлено в 01:59
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Плющенко заработал десять миллионов рублей
Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко Яна Рудковская рассказала о доходах шестилетнего сына Александра, который также занимается фигурным катанием, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 07:19
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти
Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Экономика
«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад
Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Транспорт
В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро
Обновлено в 05:30
Политика
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан
В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий введение штрафов для чиновников за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан».
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В Ростове-на-Дону боевика приговорили к 17 годам колонии
Шамиля Солтамурадова, который воевал в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), приговорили к 17 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:46
Авто
Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48