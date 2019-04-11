Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДРРБК вчера в 22:26

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

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