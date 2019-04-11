Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДРГазета Кемерова 00:20

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нанести удар тем, кто желает поставить его страну «на колени» с помощью санкций. Об этом он заявил во время заседания правящей Трудовой партии Кореи, сообщает РБК.

Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР

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