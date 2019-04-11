Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДРГазета Кемерова 00:20
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нанести удар тем, кто желает поставить его страну «на колени» с помощью санкций. Об этом он заявил во время заседания правящей Трудовой партии Кореи, сообщает РБК.
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Ким Чен Ын пригрозил странам, использующим санкции для давления на КНДР
Московский Комсомолецвчера в 19:33
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в Европе
Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обновлено в 08:42
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию
Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:39
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Политика
Порошенко считает Зеленского виртуальным кандидатом
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Космос
Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен
Благодаря Кэти Боумен мир 10 апреля 2019 года впервые увидел изображение черной дыры.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Бурятии врачи заперли в подсобке больницы пациента с пневмонией
40-летний Владимир Колмаков был госпитализирован с двусторонней пневмонией и ходил по больнице в поисках врача.
Обновлено в 08:05
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Политика
Соловьев поставил на место американца, приписавшего США победы над Германией
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев напомнил американскому эксперту Ариэлю Коэну о событиях Второй мировой войны, когда тот заявил, что Европа и Россия дважды не сумели победить Германию без помощи США.
Обновлено в 02:33
Здоровье
В Оренбургской области более 2000 человек страдают болезнью Паркинсона
Лечение, которое получают сегодня пациенты с болезнью Паркинсона, более эффективное, чем, к примеру, 15 лет назад.
Обновлено вчера в 22:07