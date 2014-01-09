Политика
Ким Чен Ын пригрозил ответным ударом на санкции против КНДРiReactor 00:59
«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», — передает агентство слова Ким Чен Ына.
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Ким Чен Ын пригрозил странам, использующим санкции для давления на КНДР
Московский Комсомолецвчера в 19:33
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
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Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
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Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
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Происшествия
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Обновлено в 04:19
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Новый договор с Украиной на транзит газа учтет гибкие условия России
Новый контракт на транзит российского газа через Украину Реакция Украины и России на предложения Еврокомиссии по продолжению транзита российского газа в ЕС была положительной.
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В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
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Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Reuters: президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
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Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне
Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
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Обновлено вчера в 15:08
Баскетбол
Брайант: любил и ненавидел соревноваться с Новицки
Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант отреагировал на завершение карьеры форварда «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.
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Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
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В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами
В московском метро запустили систему распознавания лиц на турникетах на входе и выходе из подземки.
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Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Второе и третье место занимает Hyundai с моделями Creta и Solaris. Этих машин было продано 16,8 тыс. и 14,2 тыс. штук соответственно.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт
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Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
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Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
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Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
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Юлия Меньшова устроила зажигательные танцы в студии у Аллы Довлатовой
После эфира звезда исполнила зажигательный танец, фрагмент которого выложила в Instagram.
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