Ким Чен Ын пригрозил ответным ударом на санкции против КНДРiReactor 00:59

«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», — передает агентство слова Ким Чен Ына.

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