Политика

Ким Чен Ын пригрозил ответным ударом на санкции против КНДРiReactor 00:59

«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», — передает агентство слова Ким Чен Ына.
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Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
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Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
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Новый контракт на транзит российского газа через Украину Реакция Украины и России на предложения Еврокомиссии по продолжению транзита российского газа в ЕС была положительной.
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Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре

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