Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по врагам КНДРГазета.Ru 03:21
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР следует наносить удар по странам, которые хотят поставить Северную Корею "на колени", передает "Ренхап". Отмечается, что он сделал данное заявление во время пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи.
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Ким Чен Ын пригрозил странам, использующим санкции для давления на КНДР
Московский Комсомолецвчера в 19:33
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ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.
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Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.
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Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
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ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
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27-летний Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн.
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В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
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