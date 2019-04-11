Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по врагам КНДРГазета.Ru 03:21

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР следует наносить удар по странам, которые хотят поставить Северную Корею "на колени", передает "Ренхап". Отмечается, что он сделал данное заявление во время пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Общество Названы самые востребованные рабочие специальности в России По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.

Общество Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.

Происшествия Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате Следственный комитет РФ предъявил обвинение в растрате главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову.

Спорт Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в японской Фукуоке.

Футбол «Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.

Общество Названы лучшие кефир и простокваша Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Единоборства Макгрегор сломал ступню за три недели до боя с Нурмагомедовым Боец смешанного стиля (МММ) из Ирландии Конор Макгрегор сообщил, что за три недели перед боем с Хабибом Нурмагомедовым сломал ступню.

Политика Египет отказался от «арабского НАТО» Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".

Политика Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Экономика «РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.

Политика Японская компания распространяет карты России без Курильских островов Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.

Авто Subaru опубликовала фото нового Outback Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Политика КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.

Происшествия Из России незаконно вывели 370 млрд рублей Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.

Общество Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Происшествия В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.

Здоровье Роспотребнадзор дал россиянам советы по профилактике укусов клещей Наиболее неблагоприятными районами с точки зрения клещевого энцефалита являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный округа, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Недвижимость Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.

Космос ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз» ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью «РИА Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Футбол Манолас летом может перейти в «Ювентус» 27-летний Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн.