Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную КореюREGNUM 18:44

Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Путин предложение северокорейского лидера принял. Напомним, Ким Чен Ын находится в России с официальным визитом.
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Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР

Коммерсантъ19:18

ЦТАК: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщают СМИ

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Ким Чен Ын напомнил о подвиге советских солдат, погибших за освобождение Кореи

ТАСС18:45

Путин согласился съездить в КНДР

Газета.Ru17:36
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
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Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
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