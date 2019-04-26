Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную КореюРЕН ТВ вчера в 17:35
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Путин принял приглашение.
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Политика
Небензя назвал цель указа о гражданстве для жителей Донбасса
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено вчера в 16:48
Хоккей
НХЛ отстранила арбитров из-за ошибочного удаления
Арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О'Хэллоран отстранены решением Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
«Нафтогаз Украины» признал свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 01:04
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Нижегородской области введен режим ЧС из-за пожароопасности
Спасатели просят нижегородцев не жечь сухую траву Режим чрезвычайной ситуации введен 25 апреля в Нижегородской области в связи с критической пожароопасной обстановкой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено вчера в 23:23
Авто
В Турции создали полностью электрический военный броневик
Турецкая компания Otokar Otomotiv создала внедорожный армейский броневик Akrep II с электрическим мотором.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Политика
Зеленский улетел на два дня в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Гаджеты
Microsoft блокирует обновления Windows 10
Во избежание последствий, Microsoft блокирует установку нового обновления, объясняя это неподходящей системной конфигурацией.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Советник Зеленского назвал действия Рады «ударом под дых»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник первого тура президентских выборов на Украине, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко раскритиковал закон, назвав его вредным для страны.
Обновлено в 01:19
Футбол
Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»
Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве
В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы «выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США».
Обновлено 24 апреля в 02:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Шесть красноярских кадетов госпитализированы с расстройством желудка
Шесть подростков 12-13 лет госпитализированы из красноярского кадетского корпуса в поселке Кедровый в детскую горбольницу.
Обновлено в 01:43
Финансы
Доллар неожиданно взлетел
В ходе торгов на Московской бирже рубль стремительно дешевеет к основным мировым валютам.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе
Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Посол США Хантсман пригрозил РФ авианосцами в Средиземном море
Обновлено 23 апреля в 22:45
Армия и оружие
Подлодка «Белгород» восхитила западных журналистов
Российская атомная подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об исключительности национального языка приняли без необходимого обсуждения, об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная намекнула на перемены в личной жизни
Напомним, Настя Задорожная долго не могла обрести личное счастье.
Обновлено вчера в 12:07