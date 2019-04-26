Политика
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную КореюНаша версия 02:22
Согласно сообщению государственного информационного Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину посетить Северную Корею. Также агентство отмечает, что предложение было «с готовностью принято» со стороны Владимира Путина.
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Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Обновлено в 04:22
Музыка
Организатор концертов Лободы в Прибалтике скрылся с деньгами певицы
Светлана Лобода отменила концерты в Прибалтике из-за того, что организатор тура скрылся с деньгами.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Хоккей
Гончаров подписал новый контракт со «Спартаком»
Защитник «Спартака» Максим Гончаров подписал новый контракт с московским клубом.
Обновлено в 03:07
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали
"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре
Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции
Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В США начался суд по делу эмигрантки, подозреваемой в мошенничестве
Обновлено 24 апреля в 02:45
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
Обновлено в 01:56
Гаджеты
Samsung попросила iFixit удалить материал о разборе Galaxy Fold
Компании iFixit, специализирующейся на разборке и ремонте устройств, пришлось удалить материал о складном смартфоне Galaxy Fold.
Обновлено в 04:54
Политика
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Авто
Чистая прибыль Ford в I квартале сократилась на 34%
Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в первом квартале 2019 года сократилась на 34% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — до 1,146 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.
Обновлено в 01:13
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Происшествия
На востоке Москвы столкнулись четыре машины
Обновлено в 01:40
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Глава полиции Шри-Ланки ушел в отставку
Начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару в пятницу, 26 апреля, ушел в отставку после серии терактов, жертвами которых стали более 200 человек.
Обновлено в 03:08
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность
Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
«Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов
Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны
"Нафтогаз" обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Реал» не сомневается в подписании Азара и Погба
По информации Sky Sports, в мадридском "Реале" не сомневаются в покупке бельгийского и французского футболистов.
Обновлено в 03:28
Политика
Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области
Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Политика
Минэнерго обсудило с нефтяниками меры по улучшению качества нефти
Минэнерго РФ согласовало с нефтяными компаниями и РЖД алгоритм действий для минимизации концентрации дихлорэтана в российской нефти, поставляемой по магистральному нефтепроводу «Дружба», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:54