Политика

Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную КореюREGNUM вчера в 18:44

Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Путин предложение северокорейского лидера принял. Напомним, Ким Чен Ын находится в России с официальным визитом.
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Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР

Коммерсантъвчера в 19:18

Путин согласился съездить в КНДР

Газета.Ruвчера в 17:36

ЦТАК сообщило о готовности Путина посетить КНДР по приглашению Ким Чен Ына

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В КНДР сообщили о согласии Путина посетить Северную Корею

РБКвчера в 18:08

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 17:48

Ким Чен Ын напомнил о подвиге советских солдат, погибших за освобождение Кореи

ТАССвчера в 18:45

ЦТАК: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

RT на русскомвчера в 18:18
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Политика

Началось заседание Совбеза ООН по паспортам для Донбасса

Ранее президент России Владимир Владимир Путин прокомментировал созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 15:29
Авто

Названы рублевые цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»

Представители Ульяновского автомобильного завода назвали рублевые цены и комплектации нового внедоржника «Буханка».
Обновлено вчера в 05:23
Общество

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек

Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:24
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Путин стал почётным доктором университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Хоккей

«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»

«Бостон» принимал «Коламбус» в первом матче полуфинальной серии в Восточной конференции НХЛ.
Обновлено вчера в 22:08
Путешествия

Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще

В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по окрашиваю яиц.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы

Знаменитость с умопомрачительным декольте в сопровождении мужа Виктора Васильева появилась перед сотнями гостей.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Обновлено вчера в 23:11
Наука

«Мечта любого ученого — это увидеть результаты своих трудов реализованными»

Как биологические курсы определили будущую карьеру в науке, почему в науку стоит идти каждому, кому она интересна, и как совместить хобби с работой, рассказала в интервью Indicator.Ru кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ для молодых ученых и премии L’Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» Анна Кудрявцева.
Обновлено 23 апреля в 14:26
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС

Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Сына Немцова затравили за пост в соцсети про Крым

В социальной сети Facebook на сына политика Бориса Немцова обрушилась критика из-за его позиции по Крыму.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху

4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза

Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик

В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено вчера в 06:59
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Microsoft повысила системные требования для Windows 10

Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено 24 апреля в 03:48
Политика

Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено 24 апреля в 09:25
Происшествия

Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами

В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
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