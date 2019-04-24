Политика
Ким Чен Ын приехал во ВладивостокИнтерфакс 04:00
Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий. Поезд пришел на вокзал по первому пути. Лидер КНДР, улыбаясь, вышел из вагона и прошел по красной ковровой дорожке, расстеленной для него на перроне.
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Политика
Киев потребовал от Москвы отменить решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента РФ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.
Обновлено в 11:09
Хоккей
«Сарыарка» второй раз в истории стала чемпионом ВХЛ
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Политика
Путин: Власти в облаках не витают
Некоторые во власти в облаках, может, и не витают, а, наоборот, «приземлились» и усердно пашут.
Обновлено в 12:30
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Общество
Фейк-улыбка актрисы из «Игры престолов» стала мемом
Улыбка Эмилии Кларк (Дейнерис Таргариен) из эпизода второй серии финального сезона «Игры престолов» превратилась в мем.
Обновлено в 13:07
Здоровье
Программу ремонта сельских больниц разработают в Пензенской области
В Пензенской области планируют разработать программу ремонта сельских больниц.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына
Знаменитый артист опубликовал на фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка: унижали за одежду
Председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин сообщил, что причиной, толкнувшей студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова взорвать бомбу в стенах учебного заведения, а затем устроить там стрельбу, могли стать постоянные оскорбления со стороны его сокурсников.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Авто
В России доля производства иномарок превысила 70%
Обновлено в 00:56
Экономика
«Известия»: Банк России с начала года выявил 61 финансовую пирамиду
Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара эвакуируют посетителей ТРЦ «Парк Европа»
На пульт «01» сегодня вечером поступило сообщение о возгорании в торгово-развлекательном комплексе «Парк Европа» на улице Красных партизан.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Технологии
«Росэлектроника» представила терминал «Эра-ГЛОНАСС» в новом дизайне
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил в новом дизайне терминал «Эра-ГЛОНАСС».
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В центре Москвы горит кабина башенного крана на высоте 45 м
Кабина башенного крана, стоящего у здания в центре Москвы, горит на высоте 45 м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в среду.
Обновлено в 13:07
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Авто
Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X
Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество
Беглов утвердил право льготников на бесплатный проезд в электричках
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о праве бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках шести льготным категориям горожан.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»
Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на сегодняшний матч против московского «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:59
Игры
KREMLINCORP опубликовали трейлер игры «Сталин против марсиан 4»
Обновлено в 13:39