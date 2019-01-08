Политика

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
РИА Новости
вчера в 18:13

Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
РИА Новостивчера в 18:13
с чего всё началось
Глава КНДР Ким Чен Ын с 7 по 10 января находится в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает
 агентство Xinhua со ссылкой на официального представителя ЦК Коммунистической партии Китая.
РБКвчера в 18:38

Подробнее о событии

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Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

RT на русскомвчера в 19:04

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

News.ruвчера в 18:36

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай

РИА Новостивчера в 18:13
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Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией

Компания впервые в своей истории стала глобальным лидером по этому показателю, отмечает The Wall Street Journal.
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Финансы

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Курс доллара расчетами "завтра" на 10.25 мск вторника снижался на 62 копейки — до 67,11 рубля (ранее в ходе торгов падал ниже 67 рублей), курс евро — на 44 копейки — до 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
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На одну из начальных школ Пекина совершил нападение неизвестный мужчина.
Обновлено в 02:23
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Путин рассказал, что получил лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии - об этом сам глава государства рассказал в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
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Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
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Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
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Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

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