Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомИзвестия 18:34

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Казненного» чиновника заметили рядом с Ким Чен Ыном

Газета.Ru19:35

В КНДР «репрессированный» чиновник появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном

РЕН ТВ18:08

СМИ: Ким Чен Ын пришёл на концерт с «уволенным» чиновником

RT на русском19:23

«Уволенный» чиновник из КНДР появился с Ким Чен Ыном на концерте

РИА Новости19:11

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Известия18:34

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

РБК19:27

СМИ: Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, «репрессированным» за срыв саммита с США

ТАСС17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Общество

Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов

Обновлено в 09:59
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Игры

Синдзи Миками приедет на Е3 2019 — игроки надеются на The Evil Within 3

Культовый японский геймдизайнер Синдзи Миками объявил, что на следующей неделе приедет на Е3 2019 для деловой встречи, и игроки сразу же заподозрили анонс следующей игры руководителя Tango Gameworks.
Обновлено в 13:38
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
Обновлено в 20:55
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Авто

Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено в 01:34
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Наука

Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США

Обновлено 31 мая в 06:33
Экономика

Кого заставят страховать жильё? В платёжках за ЖКУ появится новый пункт

4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:05
Интернет

Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором осенью

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 13:52
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения

Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Общество

3 июня в Иркутской области прекращается аналоговое ТВ-вещание

С завтрашнего дня жители Иркутской области, которая вошла вместе с другими регионами России в третий этап перехода на цифровое телевещание, не смогут смотреть обязательные общедоступные телеканалы в аналоговом качестве.
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Обновлено в 20:43
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено в 08:16
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Кино

Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ

Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.
Обновлено в 20:05
Политика

Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Оттава не рекомендует гражданам Канады посещать Венесуэлу в течение ближайших месяцев Деятельность посольства Канады в Венесуэле временно приостановлена, соответствующее решение приняли канадские власти, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное