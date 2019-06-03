Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомИзвестия 18:34
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
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Общество
Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов
Обновлено в 09:59
Политика
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном
Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Игры
Синдзи Миками приедет на Е3 2019 — игроки надеются на The Evil Within 3
Культовый японский геймдизайнер Синдзи Миками объявил, что на следующей неделе приедет на Е3 2019 для деловой встречи, и игроки сразу же заподозрили анонс следующей игры руководителя Tango Gameworks.
Обновлено в 13:38
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Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.
Обновлено в 20:55
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
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Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
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Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
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Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Наука
Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США
Обновлено 31 мая в 06:33
Экономика
Кого заставят страховать жильё? В платёжках за ЖКУ появится новый пункт
4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:05
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Единоборства
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором осенью
Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Обновлено в 13:52
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения
Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Общество
3 июня в Иркутской области прекращается аналоговое ТВ-вещание
С завтрашнего дня жители Иркутской области, которая вошла вместе с другими регионами России в третий этап перехода на цифровое телевещание, не смогут смотреть обязательные общедоступные телеканалы в аналоговом качестве.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Кино
Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ
Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.
Обновлено в 20:05
Политика
Канада приостановила работу посольства в Венесуэле
Оттава не рекомендует гражданам Канады посещать Венесуэлу в течение ближайших месяцев Деятельность посольства Канады в Венесуэле временно приостановлена, соответствующее решение приняли канадские власти, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:11