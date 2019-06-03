Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомИзвестия 18:34

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

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