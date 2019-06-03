Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомРИА Новости 19:11

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Известия18:34

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

РБК19:27

СМИ: Ким Чен Ын пришёл на концерт с «уволенным» чиновником

RT на русском19:23

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

РИА Новости19:11

«Казненного» чиновника заметили рядом с Ким Чен Ыном

Газета.Ru19:35

В КНДР «репрессированный» чиновник появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном

РЕН ТВ18:08

СМИ: Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, «репрессированным» за срыв саммита с США

ТАСС17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Транспорт

Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

Обновлено в 22:24
Экономика

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Авто

Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Школьник умер на зарядке в детском лагере

В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 82

Более 80 человек пострадали при взрывах на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Единоборства

Кличко прокомментировал поражение Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Происшествия

На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный

По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Футбол

Рамос: «Рейес всегда шутил, проблемы не задевали его»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился воспоминаниями об экс-игроке сливочных Хосе Антонио Рейесе, который 1 июня погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 20:42
Футбол

Новым техническим директором «Милана» станет легенда клуба

Итальянский "Милан" объявил нового технического директора клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:40
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика

Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы

Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.
Обновлено в 21:03
Происшествия

В Венеции круизный лайнер столкнулся с теплоходом

В канале Джудекка (Венеция) круизный лайнер столкнулся туристическим теплоходом. По меньшей мере пять человек получили травмы.
Обновлено в 07:04
Политика

В Харькове националисты сбросили с постамента бюст маршала Жукова

Мэр города Геннадий Кернес заявил, что власти восстановят памятник.
Обновлено в 08:23
Общество

В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Общество

Пять человек отдохнули на Кеноне в Чите за два дня работы пляжа

С 1 июня на городском пляже у озера Кенон отдохнули уже 5 человек.
Обновлено в 23:00
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 19:05
Политика

Саакашвили живет в Киеве в доме без кухни

Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили, недавно вернувшийся на Украину после более чем годового изгнания, показал грузинскому телеканалу дом, в котором живет в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:51
Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

В работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite наблюдаются перебои. Об этом сообщается на сайте Google Cloud Platform.
Обновлено в 20:30
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Политика

Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное