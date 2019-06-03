Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомРИА Новости 19:11
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Транспорт
Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку
Обновлено в 22:24
Экономика
Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Школьник умер на зарядке в детском лагере
В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 82
Более 80 человек пострадали при взрывах на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено в 20:08
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Единоборства
Кличко прокомментировал поражение Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Происшествия
На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный
По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Футбол
Рамос: «Рейес всегда шутил, проблемы не задевали его»
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился воспоминаниями об экс-игроке сливочных Хосе Антонио Рейесе, который 1 июня погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 20:42
Футбол
Новым техническим директором «Милана» станет легенда клуба
Итальянский "Милан" объявил нового технического директора клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:40
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы
Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.
Обновлено в 21:03
Происшествия
В Венеции круизный лайнер столкнулся с теплоходом
В канале Джудекка (Венеция) круизный лайнер столкнулся туристическим теплоходом. По меньшей мере пять человек получили травмы.
Обновлено в 07:04
Политика
В Харькове националисты сбросили с постамента бюст маршала Жукова
Мэр города Геннадий Кернес заявил, что власти восстановят памятник.
Обновлено в 08:23
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Общество
Пять человек отдохнули на Кеноне в Чите за два дня работы пляжа
С 1 июня на городском пляже у озера Кенон отдохнули уже 5 человек.
Обновлено в 23:00
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Футбол
«Ливерпуль» может продлить контракт с Клоппом
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 19:05
Политика
Саакашвили живет в Киеве в доме без кухни
Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили, недавно вернувшийся на Украину после более чем годового изгнания, показал грузинскому телеканалу дом, в котором живет в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:51
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
В работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite наблюдаются перебои. Об этом сообщается на сайте Google Cloud Platform.
Обновлено в 20:30
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Политика
Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле
Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45