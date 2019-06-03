Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомРИА Новости вчера в 19:11

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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В КНДР «репрессированный» чиновник появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном

РЕН ТВвчера в 18:08

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

РБКвчера в 19:27
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Обновлено вчера в 04:03
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Обновлено вчера в 11:02
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Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

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Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

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В Находке пропала семилетняя девочка

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Собчак потребовала от Бузовой извинений

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Трамп: первая партия сжиженного газа отправлена с нового завода

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая партия сжиженного природного газа, который был произведен на новой производственной линии завода Cameron LNG, была отправлена заказчику.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
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МИД РФ отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

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В Кронштадте откроется выставка картин Ивана Айвазовского.
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Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Армия и оружие

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