Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомРИА Новости вчера в 19:11
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Армия и оружие
США пригрозили Европе отказом в «защите» от России
14 мая США уже пригрозили Евросоюзу экономическими и политическими последствиями в случае разработки собственных оборонных проектов, которые «несут угрозу НАТО».
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Теннис
Федерер стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Трамп: первая партия сжиженного газа отправлена с нового завода
Президент США Дональд Трамп заявил, что первая партия сжиженного природного газа, который был произведен на новой производственной линии завода Cameron LNG, была отправлена заказчику.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
МИД РФ отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Общество
За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции
"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Кино
Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»
Напомним, Киану Ривз не в первый раз ведет переговоры с Marvel по поводу съемок в кинокомиксе.
Обновлено в 00:24
Общество
Игорь Тальков выступил на митинге в Сыктывкаре против свалки на Шиесе
В резолюции митинга кроме требований решения проблем, касающихся Республики Коми, указано прекращение любых работ по возведению сооружений и объектов, связанных с намерением завоза на станцию Шиес московского мусора.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Культура
Выставка работ Ивана Айвазовского откроется в Кронштадте
В Кронштадте откроется выставка картин Ивана Айвазовского.
Обновлено вчера в 11:57
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Музыка
Лоза раскритиковал Алсу за отданные на благотворительность деньги
Голосование вызвало негодование со стороны зрителей, в результате чего была начата проверка, которая выявила накрутку голосов.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53