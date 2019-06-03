Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомРИА Новости вчера в 19:11

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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СМИ: Ким Чен Ын пришёл на концерт с «уволенным» чиновником

RT на русскомвчера в 19:23

«Казненного» чиновника заметили рядом с Ким Чен Ыном

Газета.Ruвчера в 19:35

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

РБКвчера в 19:27

Северокорейский чиновник, якобы, приговорённый к каторжным работам, появился на мероприятии вместе с Ким Чен Ыном

Эхо Москвы02:02

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

РИА Новостивчера в 19:11

В КНДР «репрессированный» чиновник появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном

РЕН ТВвчера в 18:08

СМИ: Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, «репрессированным» за срыв саммита с США

ТАССвчера в 17:53
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Синоптики предсказывают тёплый июнь для Петербурга и Ленобласти

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Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

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Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
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Политика

Умер последний участник восстания в «Собиборе»

Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

Обновлено в 01:22
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
Обновлено 01 июня в 04:38
Общество

Воронежскую область отключают от аналогового телевещания

Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Экономика

«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Общество

В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу

Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.
Обновлено в 04:37
Общество

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Обновлено в 04:03
Политика

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Авто

Россияне стали отказываться от дизельных автомобилей

Обновлено в 05:01
Общество

Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Обновлено в 04:02
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
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Технологии

Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
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Мальдини станет новым техническим директором «Милана»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини в ближайшее время станет новым техническим директором клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 02:27
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Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц

Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Экономика

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
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