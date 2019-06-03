Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатомРИА Новости вчера в 19:11

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Северокорейский чиновник, якобы, приговорённый к каторжным работам, появился на мероприятии вместе с Ким Чен Ыном

Эхо Москвы02:02

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Известиявчера в 18:34

СМИ: Ким Чен Ын пришёл на концерт с «уволенным» чиновником

RT на русскомвчера в 19:23

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

РИА Новостивчера в 19:11

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

РБКвчера в 19:27

В КНДР «репрессированный» чиновник появился на концерте вместе с Ким Чен Ыном

РЕН ТВвчера в 18:08

СМИ: Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, «репрессированным» за срыв саммита с США

ТАССвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 18:02
Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Обновлено вчера в 10:36
Общество

Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 00:32
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $61

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Экономика

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

Обновлено в 01:46
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина

Обновлено вчера в 15:12
Финансы

«Уралкалий» договорился о кредите с траншами $725 млн и 650 млн евро

"Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, подписал соглашение с рядом банков о получении пятилетнего кредита траншами в 725 миллионов долларов и 650 миллионов евро, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 01:58
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

МВД Тувы проводит служебную проверку по факту дорожной аварии с участием двух автомобилей, следовавших в составе свадебного кортежа сотрудника полиции, где в результате ДТП пострадал один человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 01:17
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

Губернатора Иркутской области выписали из больницы

Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выписали из больницы, он уже вышел на работу, сообщили ИА «ИрСити» 3 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении

Николаева, в свою очередь, рассказала о великих русских поэтах, в том числе Пушкине, Владимире Маяковском и Сергее Есенине, которые иногда использовали в своих произведениях мат.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Вину экс-главы Раменского района в убийстве подтвердил полиграф

Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено 01 июня в 03:43
Авто

Renault Duster — тест-драйв новой версии

Благодаря отменной по кроссоверным меркам «геометрии» (клиренс 210 мм, угол въезда 30°) Duster невозмутимо пересекает высокие буруны, а межосевая муфта не перегревается даже после длительных пробуксовок.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

National Interest назвал МиГ-35 российским конкурентом F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени станет конкурентом американского F-35.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Соединенные Штаты выдвинули ультиматум Евросоюзу, чтобы сохранить связь его оборонной политики с интересами страны.
Обновлено в 01:35
Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное