Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в РоссиюРИА Новости 02:23

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай. Об этом РИА Новости рассказали две девушки, которые встречали руководителя КНДР на перроне в Хасане.
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Ким Чен Ын: всегда мечтал побывать в России

Коммерсантъ03:00

Опубликовано видео, на котором Ким Чен Ын пробует каравай

ТАСС01:41

Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию «не последним»

RT на русскомвчера в 23:12

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

РБК01:03

Что случилось этой ночью: среда, 24 апреля

Интерфакс00:30

Лидер корейский на острове Русском. Чем запомнится визит Ким Чен Ына

РИА Новости01:00

Ким Чен Ын посетил «домик Ким Ир Сена» в Приморье

РЕН ТВвчера в 21:22
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Происшествия

СК проведет проверку после гибели школьника в Магнитогорске

Десятилетний ребенок скончался по пути в больницу Магнитогорска, по предварительным данным, из-за отравления газом из баллончика, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Челябинской области.
Обновлено в 02:50
Политика

Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено вчера в 04:09
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Технологии

В США беспилотникам разрешили доставлять посылки

Разрешение на доставку посылок беспилотниками на территории США получила компания Wing.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Политика

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено вчера в 19:07
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Юлия Началова знала дату своей смерти задолго до кончины

Обновлено в 00:41
Экономика

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах

Проекты планировки новых кварталов, которые предлагается построить по программе реновации в районах Бутырский, Бирюлёво Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово, обсуждались сегодня на публичных слушаниях.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 10:59
Транспорт

Срок бронирования субсидированных авиабилетов увеличен до 7 суток

Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью (4-6 человек), что увеличивает время обслуживания.
Обновлено вчера в 18:01
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес

51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье

Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Названы самые опасные сферы деятельности в России

От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
Обновлено в 02:01
Происшествия

Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено вчера в 15:57
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Кино

Семья Толкина открестилась от фильма о писателе

Обновлено вчера в 23:33
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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