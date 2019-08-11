Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружияГазета.Ru вчера в 18:53
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости". Уточняется, что специалисты проверили "новую систему вооружений".
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Армия и оружие
Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400
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Происшествия
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Наука
На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды
Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:00
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
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Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
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В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
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Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
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Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
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«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
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Футбол
Нападающий «Эвертона» отказался от аренды в ЦСКА
Нападающий ливерпульского "Эвертона" Янник Боласье отказался от перехода на правах аренды в московский ЦСКА, сообщает Goal.
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Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено вчера в 00:20