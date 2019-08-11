Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости". Уточняется, что специалисты проверили "новую систему вооружений".

Политика Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.

Происшествия Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия В Норвегии произошла стрельба в мечети Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.

Экономика Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.

Энергетика На АЗС Хакасии цены на топливо пока стабильны В Хакасии специалистами УФАС каждую неделю осуществляется наблюдение за ценами на горючее.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Игры GTA 5 запустили на самых низких настройках графики Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.

Происшествия В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.

Футбол Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".

Культура Под Калининградом проходит фестиваль эпохи викингов «Кауп» В празднике принимают участие 150 исторических реконструкторов из России, Германии, Эстонии, Польши и даже Армении.

Происшествия Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Армия и оружие В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.

Шоу-бизнес Бывшая жена Данко передвигается на костылях Экс-жена Данко Наталия Устюменко два года одна воспитывает дочерей Соню и Агату.

Футбол Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".