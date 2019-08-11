Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружияГазета.Ru 18:53
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости". Уточняется, что специалисты проверили "новую систему вооружений".
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В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
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Армия и оружие
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Samsung представит 12 августа 108 Мп мобильную камеру
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Футбол
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«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
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Эксперт Metaratings.ru, ведущий «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Роман Мазуров дал свой прогноз на бой между Алексеем Кунченко и Гилбертом Бернсом, который состоится в рамках UFC Fight Night 156.
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Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
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