Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от ТрампаКоммерсантъ 17:42

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам главы КНДР, в письме «отличное содержание». Других деталей документа не приводится.
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Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

РБК18:38

Ким Чен Ын получил «отличное» письмо от Трампа

Интерфакс18:24

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Коммерсантъ17:42

СМИ: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

RT на русском18:01

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа

Газета.Ru17:51

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ

РИА Новости17:44

СМИ: Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

ТАСС18:06
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Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом

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