Ким Чен Ын отправился в Россию на бронепоездеТК Звезда вчера в 17:31

Уточняется, что северокорейский лидер уехал с железнодорожного вокзала в Пхеньяне. Первая встреча Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина должна состояться 25 апреля. Ожидается, что в ходе переговоров, которые пройдут во Владивостоке, стороны обсудят ядерную проблему Корейского полуострова.

Ким Чен Ын отправился в Россию на бронепоезде

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