Политика
Ким Чен Ын отправился в Россию на бронепоездеТК Звезда вчера в 17:31
Уточняется, что северокорейский лидер уехал с железнодорожного вокзала в Пхеньяне. Первая встреча Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина должна состояться 25 апреля. Ожидается, что в ходе переговоров, которые пройдут во Владивостоке, стороны обсудят ядерную проблему Корейского полуострова.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Политолог усомнился, что Путин и Ким Чен Ын будут говорить о Японии и Курилах
Народные новостивчера в 20:02
К нам едет Ын: северокорейский вождь выходит на станции «Владивосток»
Общественное телевидение Приморьявчера в 04:38
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
У Петра Порошенко хотят отобрать кондитерскую фабрику
Иск в суд подал лидер социалистической партии, он настаивает на национализации бывшей фабрики имени Карла Маркса в Киеве, которая вошла в холдинг «Рошен».
Обновлено в 00:39
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»
Обновлено в 00:00
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Названы самые опасные сферы деятельности в России
От воздействия движущихся предметов и деталей механизмов погибла почти четверть работников (23 процента).
Обновлено в 02:01
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки заявили, что число жертв серии террористических актов, совершенных во время католической Пасхи, достигло 359 человек, сообщает 24 апреля Geo TV.
Обновлено в 00:41
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Пашинян посоветовал Зеленскому общаться с Путиным честно
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у будущего президента Украины Владимира Зеленского не должно возникнуть сложностей в общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:08
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»
Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа в "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ухода из программы, является незакрытым гештальтом.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице
Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Видеокарты GeForce GTX 1650 официально представлены
Компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650, которая является на сегодня младшей моделью на базе архитектуры Turing.
Обновлено в 02:03
Общество
Застройщик ЖК «Спорт Таун» в новой Москве признан банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "МарьиноСтройГрупп" - застройщика жилого комплекса "Спорт Таун" в поселении Филимонковское, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:41
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
Раскрыты возможности ракет SPEAR для F-35B
Компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) раскрыла возможности создаваемых для британских истребителей пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II ракет класса «воздух-поверхность» SPEAR-EW (electronic warfare) и SPEAR-Glide, сообщает Jane's 360.
Обновлено вчера в 21:03