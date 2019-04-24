Политика

Ким Чен Ын отправился в Россию на бронепоездеТК Звезда вчера в 17:31

Уточняется, что северокорейский лидер уехал с железнодорожного вокзала в Пхеньяне. Первая встреча Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина должна состояться 25 апреля. Ожидается, что в ходе переговоров, которые пройдут во Владивостоке, стороны обсудят ядерную проблему Корейского полуострова.
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Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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