Ким Чен Ын отправился в Россию на бронепоездеТК Звезда вчера в 17:31

Глава КНДР Ким Чен Ын на своем бронепоезде направился в Россию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Уточняется, что северокорейский лидер уехал с железнодорожного вокзала в Пхеньяне.

Ким Чен Ын отправился в Россию на бронепоезде

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