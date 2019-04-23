Политика
Ким Чен Ын отправился в Россию на бронепоездеТК Звезда вчера в 17:31
Глава КНДР Ким Чен Ын на своем бронепоезде направился в Россию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Уточняется, что северокорейский лидер уехал с железнодорожного вокзала в Пхеньяне.
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Стало известно точное время прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток
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