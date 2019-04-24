Ким Чен Ын попробовал каравай в РоссииИзвестия 01:05

Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции «Хасан» в Приморском крае. Об этом журналистам рассказали школьницы в национальных костюмах, которые встречали главу Северной Кореи.

Общество ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Политика Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.

Политика Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.

Политика Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.

Происшествия В Саратове женщине по ошибке удалили грудь В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Общество В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская похвалилась знакомством с Пугачевой Снимок символичный: сама Цымбалюк-Романовская в скором времени развелась с супругом и стала встречаться с Шаляпиным, Алла Борисовна тоже оставила короля российской эстрады и нашла свое счастье с Максимом Галкиным.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Здоровье Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя Потребление алкоголя в России за 8 лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Экономика Россияне стали массово отказываться от дач В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22% увеличилось количество предложений о продаже дач.

Общество В РЖД показали новый купейный вагон с душем и сейфом Холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.

Спорт Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.

Экономика Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Происшествия В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.

Армия и оружие Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки 17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.

Происшествия Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.

Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Происшествия Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.