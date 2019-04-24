Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравайГазета.Ru вчера в 22:23

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ким Чен Ын попробовал традиционный русский каравай

РБК03:33

Как Ким Чен Ын дегустировал каравай в России

Газета.Ru04:28

В Сети появились кадры, на которых Ким Чен Ын пробует каравай

РЕН ТВ01:01

Ким Чен Ын отведал русский каравай. Видео

Телеканал 360°00:49

Опубликовано видео, на котором Ким Чен Ын пробует каравай

ТАСС01:41

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

РИА Новости02:23

Приморские школьницы рассказали о проблемах Ким Чен Ына с караваем

Lenta.ru01:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов

ВСУ за истекшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались окрестности Донецка и Ясиноватой.
Обновлено в 03:32
Политика

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»

Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Гаджеты

Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок

Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья

Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Наука

В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов

Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Политика

Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Политика

Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Кино

«Мстители» оставили отпечатки рук у Китайского театра в Голливуде

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Энергетика

Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу

Главный инженер белорусского «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что с учетом протяженности нефтепровода белорусские НПЗ получат качественную российскую нефть примерно через восемь-десять дней.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии

Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Выкидыши и инсульт: что пережила третья жена Алексея Лысенкова

Актриса прошла долгий путь от работы дворником до бизнесвумен. Перед тем, как стать матерью, Ирина Чериченко перенесла несколько выкидышей.
Обновлено в 02:00
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков

Обновлено вчера в 23:22
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Росстат внедрит новый международный метод измерения бедности

Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Трамп провел встречу с главой Twitter

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что провел встречу с главой Twitter Джеком Дорси в Белом доме.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное