Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравайГазета.Ru вчера в 22:23
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
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Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов
ВСУ за истекшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались окрестности Донецка и Ясиноватой.
Обновлено в 03:32
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Минобороны построит горнолыжный центр и океанариум в парке «Патриот»
Частно-государственный "Патриот" Минобороны планирует построить в парке "Патриот" 900 тыс. кв. м новых зданий и сооружений для гражданского использования.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Глобальные вендоры умных колонок откроют российский рынок
Вендоры откроют новые рынки для роста своего бизнеса.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
Глава МЧС совершил облет пострадавших от пожаров районов Забайкалья
Глава МЧС России Евгений Зиничев совершил на вертолете Ми-8 облет территорий Забайкальского края, которые в наибольшей степени пострадали от пожаров, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства.
Обновлено в 03:38
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Политика
Куратор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Варниг пригрозил ЕК судебным разбирательством, если из-за новых правил регулирования проект «Северный поток-2» будет сорван.
Обновлено в 04:25
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии
На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Энергетика
Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу
Главный инженер белорусского «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что с учетом протяженности нефтепровода белорусские НПЗ получат качественную российскую нефть примерно через восемь-десять дней.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии
Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Выкидыши и инсульт: что пережила третья жена Алексея Лысенкова
Актриса прошла долгий путь от работы дворником до бизнесвумен. Перед тем, как стать матерью, Ирина Чериченко перенесла несколько выкидышей.
Обновлено в 02:00
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
Обновлено вчера в 23:22
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Росстат внедрит новый международный метод измерения бедности
Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Трамп провел встречу с главой Twitter
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что провел встречу с главой Twitter Джеком Дорси в Белом доме.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49