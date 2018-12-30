Политика
Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи
Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной КореиРБК03:23
Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину. В нем главе Южной Кореи он предложил в следующем году проводить больше совместных саммитов. Таким образом Ким Чен Ын выразил надежу скорее достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова.
РБК03:23
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