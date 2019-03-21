Политика
Ким Чен Ын собирается посетить РоссиюЕжедневные Новости Владивостока 07:27
Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию с целью укрепления связей с соседней страной после безрезультатного северокорейско-американского саммита в Ханое, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Тона ильбо".
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может с официальным визитом посетить Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Dong-a Ilbo.Реальное время00:22
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Экс-глава центра ЦРУ по вопросам Кореи заявил о намерениях Ким Чен Ына посетить Россию
RT на русскомвчера в 23:31
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Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
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Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
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Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
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Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав
Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова
Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Германия и Сербия сыграли вничью
Сборные Германии и Сербии разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Лука Йович в начале встречи вывел сербов вперед, а Леон Горецка во втором тайме сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма
Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
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Обновлено в 04:42
Наука
Темную материю хотят ловить сверхпроводящими нанопроводами
Сверхпроводящие нанопровода могут использоваться в качестве детектора частиц все еще гипотетической темной материи, если их поместить в среду с особыми параметрами — говорят ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, которые с коллегами из Массачусетского технологического института уже изготовили прототип нового детектора.
Обновлено в 07:47
Политика
Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой
Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.
Обновлено в 04:48
Общество
Бывшая жена Грудинина попросила у полиции защиты
Обновлено в 05:55
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
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Политика
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Мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что в случае переименования казахстанской столицы в Нурсултан жителей города продолжат называть астанчанами.
Обновлено в 07:38
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46