Ким Чен Ын собирается посетить РоссиюЕжедневные Новости Владивостока 07:27

с чего всё началось

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию с целью укрепления связей с соседней страной после безрезультатного северокорейско-американского саммита в Ханое, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Тона ильбо".

Политика Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.

Спорт Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.

Финансы Доллар опустился ниже 64 рублей В ходе торгов в среду курс доллара США достиг минимума с августа прошлого года.

Шоу-бизнес От смертельной опасности Ротару спасают химиотерапией, сообщили СМИ Как сообщает сайт "Дни.ру", певица могла отказаться от участия в музыкальных фестивалях "Песня года" и "Золотой граммофон" и не поет на корпоративах из-за серьезных проблем со здоровьем.

Кино Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная 1 апреля на телеканале РЕН ТВ стартует цикл программ "Как устроена Вселенная".

Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2» Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Общество Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".

Происшествия В Крыму школьница умерла от отравления лекарством В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Происшествия В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Общество Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Общество Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области.

Футбол Германия и Сербия сыграли вничью Сборные Германии и Сербии разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Лука Йович в начале встречи вывел сербов вперед, а Леон Горецка во втором тайме сравнял счет.

Происшествия 27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.

Финансы Россия начала размещение евробондов в долларах и евро Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.

Наука Темную материю хотят ловить сверхпроводящими нанопроводами Сверхпроводящие нанопровода могут использоваться в качестве детектора частиц все еще гипотетической темной материи, если их поместить в среду с особыми параметрами — говорят ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, которые с коллегами из Массачусетского технологического института уже изготовили прототип нового детектора.

Политика Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.

Экономика В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.