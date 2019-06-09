Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньямPiter.tv 08:21

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын казнил одного из своих генералов, кинув того в аквариум с голодными пираньями. Об этом сообщает издание Daily Star, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что погибшего генерала, заподозрили в подготовке переворота.

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

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