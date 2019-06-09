Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньямPiter.tv 08:21
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын казнил одного из своих генералов, кинув того в аквариум с голодными пираньями. Об этом сообщает издание Daily Star, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что погибшего генерала, заподозрили в подготовке переворота.
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Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл результаты теста на наркотики задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
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Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
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Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
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Происшествия
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
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Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО "Росагролизинг" вместо Росимущества.
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Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
В США готовят к первому полету секретный и потенциально революционный коммерческий самолет Celera 500L.
Обновлено в 08:27
Футбол
Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
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Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца
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Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
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Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
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Культура
Путин поприветствовал участников и организаторов «Кинотавра»
Обновлено в 13:22
Происшествия
Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650
Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Политика
Матвиенко предложила новый критерий оценки эффективности губернаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести критерий оценки эффективности губернаторов по привлечению инвесторов на современных платформах.
Обновлено в 20:52
Кино
Первый кадр из сериала «Локи» появился в Сети
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Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети играют в бассейне
Максим Галкин показал, как его наследники играют в бассейне Фолловеры Галкина пришли в восторг от умилительного видео.
Обновлено в 06:21
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
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Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
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Общество
В России резко ужесточили наказание за воровство электричества
С 9 июня в России вступили в силу поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное подключение к электрическим сетям.
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Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
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Происшествия
Жители Венеции требуют запретить заход круизных судов в лагуну
8 июня на главной площади Венеции Сан-Марко прошла манифестация против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
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