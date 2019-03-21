Политика
Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с ТрампомТВ Центр 03:37
Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен в ближайшее время посетить Россию. Это произойдет после того, как он провел не слишком удачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. О том, что северокорейский лидер собрался в Россию, сообщило южнокорейское издание The Dong-a Ilbo.
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с чего всё началось
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может с официальным визитом посетить Россию после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Dong-a Ilbo.Реальное время00:22
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Экс-глава центра ЦРУ по вопросам Кореи заявил о намерениях Ким Чен Ына посетить Россию
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