Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с ТрампомТВ Центр 03:37

с чего всё началось

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен в ближайшее время посетить Россию. Это произойдет после того, как он провел не слишком удачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. О том, что северокорейский лидер собрался в Россию, сообщило южнокорейское издание The Dong-a Ilbo.

Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с Трампом

Политика Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах» Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.

Экономика Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань» В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.

Наука Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.

Технологии «Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.

Происшествия Угонщику самолёта «Аэрофлота» продлили арест Угонщику самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Павлу Шаповалову продлили арест на период дальнейшего следствия в связи с тем, что срок решение Ханты-Мансийского районного суда истёк.

Политика Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Экономика Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.

Происшествия Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.

Транспорт РЖД предоставит бесплатный проезд ветеранам в мае Компания РЖД в мае предоставит бесплатный проезд ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) по случаю 74-й годовщины Победы.

Хоккей НХЛ объявила даты и места проведения Global Series-2019 Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что "Баффало", "Чикаго", "Филадельфия" и "Тампа-Бэй" примут участие в Global Series-2019.

Происшествия В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Футбол «Тоттенхэм» хочет подписать полузащитника «Эвертона» По информации источника, «Тоттенхэм» хочет подписать 25-летнего португальца, который был арендован из «Барселоны» летом 2018 года сроком на один год.

Экономика «МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика Проникновение смартфонов составляет 70,3% от всех устройств, зарегистрированных в сети оператора, в то время как общее количество устройств, поддерживающих 4G и зарегистрированных в сети "МегаФона", увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28,2 млн устройств.

Энергетика ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Политика РФ настроена на результативную работу с Белоруссией без эмоций Россия настроена на результативную работу с Белоруссией, Москва будет продолжать ее в спокойном ритме без лишних эмоций и ждет такого же подхода со стороны Минска, сообщил в четверг МИД РФ.

Происшествия Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.

Политика Госдума одобрила во втором чтении закон о доплатах пенсионерам Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам.

Экономика Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Политика Жириновский написал открытое письмо Назарбаеву Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на инициативу переименовать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Казахстана.

Происшествия Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина О возбуждении уголовного дела сообщила газета "Коммерсант". Подачу заявления в полицию Рогозиным подтвердили в Роскосмосе.