Политика

Ким Чен Ын едет на встречу с ПутинымNews.ru вчера в 21:12

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в течение двух недель. Предположительно, его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится во Владивостоке.
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Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

Газета.Ru06:31

У посольства КНДР нет информации о дате визита Ким Чен Ына в Россию

Коммерсантъ03:33

Посольство КНДР не комментирует информацию о сроках визита Ким Чен Ына в Россию

ТАСС02:40

У посольства КНДР нет данных о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

РИА Новости03:20

Yonhap рассказал о возможной встрече глав РФ и КНДР на следующей неделе

Интерфаксвчера в 19:56

Стала известна предполагаемая дата визита Ким Чен Ына в Россию

Lenta.ruвчера в 19:51

СМИ узнали дату вероятной встречи Путина и Ким Чен Ына в России

РБКвчера в 19:34
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Ленинградской области спасли детеныша нерпы

Обновлено в 06:40
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Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Футбол

Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Обновлено вчера в 20:15
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Музыка

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Политика

Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Ради дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу

Ради детского мероприятия известный отечественный актер отказался от привычного атрибута в виде шляпы.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»

Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Экономика

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Общество

Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл

В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Кино

«Жди меня» по-вестеросски: что показали в 1 серии 8 сезона «Игры престолов»

Обновлено в 06:17
Общество

Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках

Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Обновлено в 06:22
Политика

Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»

Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
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