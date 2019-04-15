Политика
Ким Чен Ын едет на встречу с ПутинымNews.ru вчера в 21:12
Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в течение двух недель. Предположительно, его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится во Владивостоке.
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Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ленинградской области спасли детеныша нерпы
Обновлено в 06:40
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности
Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры
Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Футбол
Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
Политика
Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Ради дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу
Ради детского мероприятия известный отечественный актер отказался от привычного атрибута в виде шляпы.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано»
Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.
Обновлено в 03:55
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Экономика
«Северный поток-2» затянуло в датские воды
Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Общество
Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл
В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.
Обновлено в 06:32
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Общество
Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках
Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Обновлено в 06:22
Политика
Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»
Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29