Ким Чен Ын едет на встречу с ПутинымNews.ru вчера в 21:12

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в течение двух недель. Предположительно, его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится во Владивостоке.

Ким Чен Ын едет на встречу с Путиным

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Экономика UC Rusal поможет американской компании построить завод в США UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Общество ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".

Кино Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.

Футбол Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула» Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

Музыка Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.

Происшествия Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Политика Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400 Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Политика Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.

Шоу-бизнес Ради дня рождения внука Михаил Боярский снял шляпу Ради детского мероприятия известный отечественный актер отказался от привычного атрибута в виде шляпы.

Происшествия Возобновлено расследование по делу бывшего директора «Роснано» Расследование по делу экс-директора госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда возобновил Следственный комитет РФ (СКР), передает 15 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса.

Экономика Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.

Экономика «Северный поток-2» затянуло в датские воды Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.

Экономика Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Политика Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским Украинского лидера «ужаснуло» то, сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.

Общество Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.

Авто Автомобили марки Ravon начнут собирать в России В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.

Армия и оружие МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.

Общество Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.