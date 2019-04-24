Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналистуГазета.Ru 09:17
Российскому журналисту Павлу Зарубину удалось взять эксклюзивное интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он является первым и единственным репортером, с кем поговорил руководитель КНДР.
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Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
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Третья ракетка мира, чешка Петра Квитова, обыграла бельгийку Греетье Миннен, занимающую 192-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/4 во втором круге турнира в Штутгарте.
Обновлено в 16:09
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
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Зенит — Динамо 2:0
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Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
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Экономика
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Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
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Происшествия
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Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
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Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Похудевшая до 42 кг Джоли страдает от паралича и пишет завещание
Актриса похудела до 42 кг и страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лица.
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Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Кино
Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»
Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод
Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Авто
Lamborghini продемонстрировала внедорожные возможности кроссовера Urus
Компания Lamborghini опубликовала ролик, демонстрирующее возможности кроссовера Urus на бездорожье.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Как в РАН разоблачили Instagram-шарлатанку Елену Корнилову
В Российской академии наук (РАН) разоблачили популярного блогера-натуропата Елену Корнилову.
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Армия и оружие
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Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.
Обновлено в 16:24
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Экономика
ВШЭ прогнозирует рост реальных доходов населения РФ в 2019 году
При благоприятном сценарии развития реальные доходы населения могут увеличиться на 0,8–1,1 процентного пункта, продемонстрировав положительную динамику впервые за пять лет, считают аналитики ВШЭ.
Обновлено в 06:14
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
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Происшествия
В Брянской области автобус со школьниками попал в ДТП
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Артемий Панарин: «Тампу» мы разделали, теперь «Бостон»
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин выложил на своей странице в Instagram видео, посвященное предстоящей серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона».
Обновлено в 13:04
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05