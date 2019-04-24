Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналистуГазета.Ru 09:17

Российскому журналисту Павлу Зарубину удалось взять эксклюзивное интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он является первым и единственным репортером, с кем поговорил руководитель КНДР.

Политика МИД Украины назвал решение России по Донбассу «продолжением агрессии» Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который дает жителям ДНР и ЛНР право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Политика Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.

Экономика Россияне стали чаще продавать свои дачи В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.

Армия и оружие В России создали уникальную антиторпеду Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Происшествия МВД выплатит компенсацию матери убитой в Горячем Ключе девочки В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД выплатить женщине 4 миллиона рублей.

Финансы В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.

Футбол Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец".

Происшествия В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.

Общество В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Общество ФНС разъяснила условия налогообложения дачных теплиц Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.

Политика Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.

Происшествия СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Гаджеты Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.

Экономика Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45% Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.

Общество Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Политика В администрации Порошенко нашли способ сорвать инаугурацию Зеленского Администрация президента Украины Петра Порошенко нашла способ сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах.

Политика Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Общество Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.

Армия и оружие Россия усилила войска на юге и западе для ответа НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов в связи с наращиванием сил НАТО у границ государства.