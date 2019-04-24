Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналистуГазета.Ru 09:17
Российскому журналисту Павлу Зарубину удалось взять эксклюзивное интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он является первым и единственным репортером, с кем поговорил руководитель КНДР.
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Политика
МИД Украины назвал решение России по Донбассу «продолжением агрессии»
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который дает жителям ДНР и ЛНР право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Экономика
Россияне стали чаще продавать свои дачи
В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
В России создали уникальную антиторпеду
Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
МВД выплатит компенсацию матери убитой в Горячем Ключе девочки
В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД выплатить женщине 4 миллиона рублей.
Обновлено в 09:31
Финансы
В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России
Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Футбол
Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина
Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Общество
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Общество
ФНС разъяснила условия налогообложения дачных теплиц
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) разъяснили для граждан условия налогообложения дачных теплиц.
Обновлено в 02:52
Политика
Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ
Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Политика
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 10:17
Происшествия
СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Экономика
Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%
Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Общество
Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг
Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Общество
В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям
Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В администрации Порошенко нашли способ сорвать инаугурацию Зеленского
Администрация президента Украины Петра Порошенко нашла способ сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах.
Обновлено в 10:08
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Россия усилила войска на юге и западе для ответа НАТО
Россия усилила войска Западного и Южного военных округов в связи с наращиванием сил НАТО у границ государства.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16