Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналистуГазета.Ru 09:17
Российскому журналисту Павлу Зарубину удалось взять эксклюзивное интервью у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он является первым и единственным репортером, с кем поговорил руководитель КНДР.
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Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Политика
Антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, сообщил в среду директор ведомства Артем Сытник.
Обновлено в 12:26
Космос
Марсотрясение впервые зафиксировано на Красной планете
Впервые на Марсе зафиксировали "землетрясение" — его зарегистрировал сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight.
Обновлено в 13:02
Хоккей
«Сарыарка» второй раз в истории стала чемпионом ВХЛ
Клуб из Караганды второй раз в свой истории стал победителем ВХЛ. До этого «Сарыарка» становилась чемпионом в сезоне-2013/14.
Обновлено в 13:35
Политика
ФБР рассекретило доклад о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Финский пастор организовал встречу с прихожанами в баре
Приход Евангелическо-лютеранской церкви в районе Каллио в Хельсинки начал устраивать встречи прихожан в баре.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе
США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:20
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Обновлено в 12:32
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Обновлено вчера в 00:51
Хоккей
«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова
Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.
Обновлено в 11:41
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Культура
Автор хита Пугачевой «Любовь, похожая на сон» заявила о краже песни
Поэтесса Любовь Воропаева, знаменитая своими песнями, написанными для покойного Жени Белоусова, заявила, что шлягер «Любовь, похожая на сон» у неё украли.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Ким Чен Ын приехал во Владивосток
Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Обновлено в 04:00
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07