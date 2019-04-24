Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналистуРИА Новости 08:30

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту - корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину. Северокорейский лидер приехал в Россию на бронепоезде. В беседе с журналистом он выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух стран.

Политика Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

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Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.

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