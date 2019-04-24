Ким Чен Ын дал первое интервью иностранному журналистуМИР 24 06:42

Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту. Им стал представитель российских СМИ Павел Зарубин. Лидер КНДР рассказал, что начало его визита в Россию уже оставило у него теплые впечатления, передает телеканал «МИР 24».

Происшествия Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова Басманный суд Москвы заочно арестовал двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого был сбит турецким истребителем в 2015 году.

Политика Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса Обновлено 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.

Авто Копия места смерти Кеннеди выставлена на продажу Если вы любите раритетные автомобили, вам повезло, так как в продаже на eBay появился Lincoln Continental 1963 года выпуска, из которого сделали копию того самого лимузина JFK SS 100 X, в котором во время роковой поездки в Даллас в 1963 году был убит президент США Джон Кеннеди.

Здоровье Минздрав: россияне стали потреблять меньше алкоголя Как сообщила сегодня глава ведомства Вероника Скворцова, за последние 8 лет потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза: с 18 до 9,3 литра на душу населения.

Политика МИД Украины «поражен сменой тона» России по делу о задержанных моряках В МИД Украины отметили «смену тона диалога» с РФ по делу о задержанных моряках в ходе провокации в Керченском проливе, пишет РИА Новости.

Политика Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.

Происшествия Экс-замначальника отдела МВД по СКФО попался на попытке мошенничества Уголовное дело открыто против замначальника отдела ГУ МВД по СКФО Игоря Алюшина, он задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.

Здоровье Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.

Армия и оружие Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Авто Renault начал продажи обновленного Kaptur в России Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Авто Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300 По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.

Экономика Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Футбол ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом» Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.

Происшествия В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине» Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.

Шоу-бизнес Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Политика Минфин США ввёл санкции против связанных с «Хезболлой» лиц и компаний Министерство финансов США внесло в санкционные списки двух человек и три компании, которые, по мнению американской стороны, связаны с ливанским движением «Хезболла».

Гаджеты Apple выпустит наушники AirPods 3 до конца этого года В Сети появилась информация о том, что компания Apple представит новую версию беспроводных наушников AirPods до конца этого года.

Кино В сети появилась «экранка» «Мстителей: Финал» на английском языке Премьера новой части «Мстителей» в Китае состоялась 23 апреля. Спустя несколько часов после первых показов фильм уже появился на торрентах.