Запуск Пхеньяном двух ракет, осуществленный 25 июля, стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого прошли испытания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".

Происшествия Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Общество В «Москва-Сити» построили парковку на 3 тысячи автомобилей В деловом центре "Москва-Сити" завершили строительство парковки на 3 тысячи автомобилей, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Происшествия Приемную мать 118 детей приговорили к 20 годам тюрьмы в Китае К двум десяткам лет тюремного заключения приговорена китаянка Ли Янься, которая за 22 года усыновила 118 детей.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Как сообщает издание Timer-odessa.net, российский танкер, задержанный в четверг СБУ, зашел 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта.

Политика В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Финансы Рубль значительно укрепился к доллару и евро Утром 25 июля рубль укрепился к доллару и евро.

Футбол «Эвертон» представил дизайн нового стадиона "Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Политика В партии Зеленского призвали повременить с реформами Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.

Происшествия В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Курган Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы в Курган, выполнил вынужденную посадку в тюменском аэропорту "Рощино", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Политика Россия передумала лишать Украину газа Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Общество Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.

Космос Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел» Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.