Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной КорееРоссийская газета вчера в 19:33
Запуск Пхеньяном двух ракет, осуществленный 25 июля, стал ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого прошли испытания, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
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США считают, что пуск ракет КНДР не был направлен против Вашингтона и Сеула
RT на русскомвчера в 22:16
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