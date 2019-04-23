Футбол
Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна БолтаГазета.Ru 06:37
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта. Забивая мяч в ворота "Монако" в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час.
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В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
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Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставку
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию.
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Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко и депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий повздорили из-за разницы между «языком» и «мовою».
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