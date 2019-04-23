Футбол

Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна БолтаГазета.Ru 06:37

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта. Забивая мяч в ворота "Монако" в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час.
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Мбаппе бежал быстрее Болта в эпизоде с голом в ворота «Монако»

Sportbox.RU08:09

Мбаппе бежал быстрее Болта в эпизоде с голом в ворота «Монако»

Матч ТВ08:09

Мбаппе обогнал Усэйна Болта во время матча против «Монако»! ВИДЕО

Sport.ruвчера в 11:44

Мбаппе при первом голе «Монако» разогнался до 38 км/ч. Быстрее, чем Болт

Спорт-Экспрессвчера в 16:27

Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке

Sport24.ruвчера в 11:00

Мбаппе в матче с «Монако» разогнался до 38 км/ч. Это больше, чем средняя скорость Болта на 100-метровке

Бомбардир.рувчера в 11:53

Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна Болта

Газета.Ru06:37
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Килиан Мбаппе
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