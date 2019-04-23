Футбол
Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна БолтаГазета.Ru 06:37
Забивая мяч в ворота "Монако" в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час. Данный показатель превышает результат Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Здоровье
Собянин рассказал о проекте создания поликлиник нового поколения
Поликлиники нового поколения появятся в столице уже в 2019 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.
Обновлено вчера в 04:21
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Происшествия
Мотоциклист выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский гонщик-экстремал чудом остался жив, рухнув с 15-метровой скалы вниз.
Обновлено в 09:40
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Происшествия
В летевшем из Москвы в Ереван самолете умер пассажир
По данным СМИ, на борту воздушного судна скончалась гражданка Армении В самолете, который летел из Москвы в Ереван, стало плохо одному из пассажиров, воздушное судно было вынуждено приземлиться в международном аэропорту "Платов", пишет РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная верфь»
Президент России Владимир Путин во время посещения судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге расписался на защитных касках сотрудников предприятия.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Политика
В поражении Порошенко обвинили русскую водку
По мнению Пфеффера, одной из причин неудачи в выборах и потери президентского кресла стал запрет ввоза на Украину российской водки.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
Обновлено в 07:47
Здоровье
На юге Петербурга появится новый центр фотонной лучевой терапии
На юге Петербурге появится новый центр фотонной лучевой терапии для борьбы с онкологией.
Обновлено вчера в 17:18
Игры
Стала известна дата выхода в продажу PlayStation 4 Super Slim
Компания Sony может выпустить версию консоли PlayStation 4 Super Slim в период между сентябрем и ноябрем 2019 года.
Обновлено в 08:43
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Наука
Древние скульпторы знали о магнетизме
Обновлено в 09:40
Здоровье
Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова
В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Политика
На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику
В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Авто
Opel прекратил производство трех моделей
Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56
Общество
Число детских суицидов в России выросло почти на 14%
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году увеличилось количество детских самоубийств.
Обновлено в 07:56
Общество
Суд развёл Кержакова с Тюльпановой и назначил футболисту алименты
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга завершил скандальный бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Кержаковой (в девичестве — Тюльпановой), дочери покойного петербургского и федерального политика Вадима Тюльпанова.
Обновлено в 08:59