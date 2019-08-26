Футбол

Еженедельник ФутболЕженедельник ФутболКилиан Мбаппе пропустит несколько недель

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в матче против «Тулузы» (4:0). Стал известен характер повреждения. Сообщается, что у игрока разрыв мышцы бедра.
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Как сообщает Le Parisien
, 20-летний форвард получил разрыв мышцы бедра в матче третьего тура французской Лиги 1 с «Тулузой», по ходу которого он был заменён на 66-й минуте.
RT на русском06:43

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Спорт-Экспресс09:01

Стали известны сроки восстановления нападающего «ПСЖ» Кавани

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Sport24.ru09:25

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Газета.Ru07:13

Мбаппе пропустит от трёх недель до одного месяца

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в Турцию начнутся 27 августа.
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