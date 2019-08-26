с чего всё началось

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в матче против «Тулузы» (4:0). Стал известен характер повреждения. Сообщается, что у игрока разрыв мышцы бедра.

Общество Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Происшествия В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Политика Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.

Экономика Путин обеспокоился низкими доходами россиян Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Происшествия По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.

Политика Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств и правительств в "нормандском" формате состоится в сентябре.

Общество Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель "Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Общество В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в РФ в ближайшее время Двенадцатилетнюю девочку из России, которую затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме, могут перевезти в Санкт-Петербург в течение нескольких дней.

Здоровье Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.

Общество Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Гаджеты В Google назвали дату выхода Android 10 Как подтвердили изданию PhoneArena в техподдержке компании, 10-я версию операционной системы начнут рассылать на смартфоны линейки Pixel в следующий вторник — 3 сентября.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Политика На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию» Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.

Происшествия В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после майской трагедии с самолетом в «Шереметьево».