Футбол
Еженедельник ФутболКилиан Мбаппе пропустит несколько недель
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в матче против «Тулузы» (4:0). Стал известен характер повреждения. Сообщается, что у игрока разрыв мышцы бедра.
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Как сообщает Le Parisien, 20-летний форвард получил разрыв мышцы бедра в матче третьего тура французской Лиги 1 с «Тулузой», по ходу которого он был заменён на 66-й минуте.RT на русском06:43
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Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.
Ведомости 11:19
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
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В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом
На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.
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Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
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Трамп допустил, что пригласит Путина на саммит G7
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Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
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По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Коммерсантъ 05:00
Происшествия
В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами
Российская газета 11:11
Политика
Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств и правительств в "нормандском" формате состоится в сентябре.
Газета.Ru 12:11
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Российская газета 02:31
Общество
В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad.
РИА Новости 09:02
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в РФ в ближайшее время
Двенадцатилетнюю девочку из России, которую затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме, могут перевезти в Санкт-Петербург в течение нескольких дней.
News.ru 24 августа в 14:10
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Общество
Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes
Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.
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Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Коммерсантъ вчера в 19:29
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Гаджеты
В Google назвали дату выхода Android 10
Как подтвердили изданию PhoneArena в техподдержке компании, 10-я версию операционной системы начнут рассылать на смартфоны линейки Pixel в следующий вторник — 3 сентября.
Вести.Хайтек 11:09
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Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
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Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
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В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100
Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после майской трагедии с самолетом в «Шереметьево».
BFM.ru 09:48
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Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Армия и оружие
Поставки второй батареи ЗРС С-400 Турции начнутся 27 августа
Поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в Турцию начнутся 27 августа.
Военное обозрение 08:29