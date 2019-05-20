Футбол

Килиан Мбаппе допустил уход из «ПСЖ»РБК 04:39

Килиан Мбаппе заявил, что может в ближайшее время покинуть «ПСЖ», сообщает газета L`Equipe. На церемонии вручения наград Профсоюза футболистов Франции (UNPF) 20-летний нападающий не исключил перехода в другой клуб. Мбаппе признали лучшим игроком и лучшим молодым футболистом сезона.
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