Футбол
Килиан Мбаппе допустил уход из «ПСЖ»РБК 04:39
Килиан Мбаппе заявил, что может в ближайшее время покинуть «ПСЖ», сообщает газета L`Equipe. На церемонии вручения наград Профсоюза футболистов Франции (UNPF) 20-летний нападающий не исключил перехода в другой клуб. Мбаппе признали лучшим игроком и лучшим молодым футболистом сезона.
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Мбаппе: «Пришло время взять на себя больше ответственности. В „ПСЖ“ или в новом проекте»
Бомбардир.рувчера в 18:31
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