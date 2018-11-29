Футбол

Килиан Мбаппе: Мы показали, что можем быть настоящими мужчинами
Советский спорт
09:55

Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе после победы над Ливерпулем (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе Парк де Пренс в Париже высказался о раскладах в группе C. Никто еще не выиграл группу, приводит Goal.com слова 19-летнего француза.
Советский спорт09:55

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Килиан Мбаппе: Мы показали, что можем быть настоящими мужчинами

Советский спорт09:55

Килиан Мбаппе: «Если мы не выйдем в плей-офф ЛЧ, это будет провал»

Sportbox.RU07:39

Килиан Мбаппе: «Если мы не выйдем в плей-офф ЛЧ, это будет провал»

Матч ТВ07:39

Мбаппе: невыход из группы после игры с «Ливерпулем» станет для «ПСЖ» катастрофой

Чемпионат06:51

Мбаппе: «Если „ПСЖ“ не выйдет в плей-офф ЛЧ после победы над „Ливерпулем“ — это будет катастрофа»

Sport24.ru04:16

Килиан Мбаппе: «Не выйти из группы после такой победы над „Ливерпулем“ будет катастрофой»

Sports.ru05:25

Мбаппе: «Выдать такой матч и потом не выйти в плей-офф будет катастрофой»

Soccer.ruвчера в 23:59
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Футбол

Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)

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Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
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Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
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Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

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Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
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«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
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Игуаин: не считаю себя звездой «Милана»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин опроверг слухи о желании сменить команду и отметил, что не ставит себя выше одноклубников.
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Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
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УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
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Агент Бейла не исключил, что игрок может перебраться в Серию А

Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла, не исключил, что футболист может перейти в клуб итальянской Серии А.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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