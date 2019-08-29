Футбол
Нева СпортКикнадзе заявил, что «Зенит» хочет купить Миранчуков
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил о том, что в сферу интересов петербургского «Зенита» входят братья Миранчуки. В интервью порталу «Рейтинг букмекеров» заявил, что слухи об интересе «Зенита» не беспочвенны, однако о деньгах рассуждать он не стал.
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«Зенит» хочет Алексея Миранчука. Чтобы ему было комфортнее, Питер готов забрать и Антона
Sports.ruвчера в 18:40
Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ не имеет глобальных замечаний к судейству»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:46
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Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Политика
Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
Коммерсантъ 06:07
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной
Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами.
RT на русском 05:58
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Экономика
О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения
Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
Российская газета 04:00
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
RT на русском 05:29
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Музыка
1 сентября в Майкопе состоится массовое исполнение гимна России
В честь юбилея одного из главных геральдических символов, 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» при содействии министерства культуры РФ пройдет всероссийская акция по исполнению гимна.
Адыгея Сегодня 06:07
Здоровье
Сестер милосердия начали готовить в Корсакове
Начиная с 22 августа обучение по курсу Сиделка началось в Корсакове при храме Вознесения Господня (ул. Гвардейская, 26-а).
АСТВ вчера в 21:34
Футбол
Грушевский: ЦСКА не может себе позволить бездумные траты на трансферы
Понятно, что в нынешних суровых реалиях ЦСКА не может себе позволить траты не только как у ведущих российских клубов, но и совершать трансферы уровня московского "Динамо", которое вообще неизвестно откуда располагает финансами на те покупки, которые производит, но это уж их дело.
Bobsoccer 05:32
Религия
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Экономика
Определен срок проектирования магистрали Москва — Санкт-Петербург
Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург займет три года.
Lenta.ru 05:54
Технологии
Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
Реальное время 01:44
Общество
Юная суперзвезда Билли Айлиш прибыла в Петербург на своем самолете
17-летняя суперзвезда Билли Айлиш прилетела в Петербург из Москвы на своем самолете в компании матери, передает 78.ru.
Пятый канал вчера в 07:38
Кино
Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета
Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Общество
Навальный рассказал о квартире Беглова за 150 млн рублей
Алексей Навальный рассказал, что у бывшегр полпреда президента в ЦФО Александра Беглова, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга, есть квартира в Москве стоимостью 150 миллионов рублей.
Рязанский городской сайт вчера в 12:50
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Навальный построил бизнес на «Умном голосовании» в Мосгордуму
Блогер Алексей Навальный агитирует на выборах голосовать за любых кандидатов, кроме представителей партии "Единая Россия".
Pravda.Ru 05:57
Общество
Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей
Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей.
ТАСС 05:07