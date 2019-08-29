Футбол

Нева СпортНева СпортКикнадзе заявил, что «Зенит» хочет купить Миранчуков

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил о том, что в сферу интересов петербургского «Зенита» входят братья Миранчуки. В интервью порталу «Рейтинг букмекеров» заявил, что слухи об интересе «Зенита» не беспочвенны, однако о деньгах рассуждать он не стал.
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