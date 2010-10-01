Футбол
Нева СпортКикнадзе заявил, что «Зенит» хочет купить Миранчуков
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил о том, что в сферу интересов петербургского «Зенита» входят братья Миранчуки. В интервью порталу «Рейтинг букмекеров» заявил, что слухи об интересе «Зенита» не беспочвенны, однако о деньгах рассуждать он не стал.
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«Зенит» хочет Алексея Миранчука. Чтобы ему было комфортнее, Питер готов забрать и Антона
Sports.ruвчера в 18:40
Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ не имеет глобальных замечаний к судейству»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 10:46
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Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец вчера в 10:33
Армия и оружие
«Ъ»: российский военный взорвал штаб для привлечения внимания к проблемам части
Российский военнослужащий, который служил по контракту, после возвращения из Сирии устроил взрыв в штабе полка для привлечения внимания командования к проблемам части.
Газета.Ru вчера в 23:40
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Происшествия
Врачей обвинили в смерти пациентки после удаления зуба
Известия вчера в 15:22
Происшествия
Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек
Погибшего мальчика обнаружили в 03:28. Таким образом, число погибших составило шесть человек.
Политика Сегодня вчера в 23:08
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Экономика
Инвестиции для пессимистов. Во что вложиться тем, кто ждет кризиса
В условиях кризиса сохранить капитал лучше всего помогут инвестиции в несколько защитных активов одновременно, полагают аналитики.
РБК вчера в 23:34
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Общество
Ущерб от ливней во Владивостоке составил около 100 млн рублей
«Примерный ущерб инфраструктуре Владивостока составляет около 100 млн рублей», – сказал Гуменюк на заседании оперативного штаба по ЧС.
МИР 24 вчера в 23:22
Происшествия
Появились фото и видео с места обрушения здания в Новосибирске
Спасатели и кинологи продолжают поиск рабочих под завалами на месте обрушения здания в Новосибирске, где, по официальным данным, погиб один человек.
Sibnet Новости вчера в 03:33
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума
Телепрограмма вчера в 17:41
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Политика
Американский сенатор Мерфи пожаловался на отказ в визе РФ
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что ему было отказано в российской визе. Об этом он написал на своем сайте.
Москва 24 27 августа в 14:43
Общество
Половина регионов поддержали инициативу Калужской области
42 региона Российской Федерации уже высказались в поддержку идеи сделать 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре, общероссийской памятной датой.
Весть (Калужская область) 27 августа в 05:35
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Известия вчера в 21:55
Экономика
Россияне лишатся «индивидуального пенсионного капитала»
Минфин и ЦБ приняли решение отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" в новой пенсионной системе.
VSE42 Новости вчера в 23:50
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Интернет
В работе Microsoft Office 365 произошел глобальный сбой
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе платформы Microsoft Office 365, объединяющей набор веб-сервисов, произошел глобальный сбой.
Взгляд.ру вчера в 18:31
Политика
Зеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.
РИА Новости вчера в 17:45