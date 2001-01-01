Футбол
Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заключит полноценный контракт с КрыховякомRT на русском 05:31
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб заключит полноценный контракт с арендованным у ПСЖ футболистом Гжегошем Крыховяком.
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Василий Кикнадзе: «„Локомотив“ заключит полноценный контракт с Крыховяком. Посмотрите, как он играет»
Спорт-Экспрессвчера в 15:19
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
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Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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Ежегодно церемония открытия фестиваля европейского кино проходит после куда более занимательного в смысле нарядов события в Нью-Йорке — Met Gala, на фоне которого красная дорожка Канн смотрится недостаточно празднично.
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Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
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Кинологи назвали лучшие породы собак для защиты и охраны
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Обновлено вчера в 22:07
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По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
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Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
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В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
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В конце февраля компания SanDisk презентовала карту памяти microSD UHS-I, которая рассчитана на хранение баснословного количества информации - 1 Терабайт.
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Отмечается, что руководитель отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаил Ставпенок и его заместитель Михаил Мокравцов задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
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Экономика
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О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
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