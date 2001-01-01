Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заключит полноценный контракт с КрыховякомRT на русском 05:31

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб заключит полноценный контракт с арендованным у ПСЖ футболистом Гжегошем Крыховяком.

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Кикнадзе заявил, что «Локомотив» заключит полноценный контракт с Крыховяком

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